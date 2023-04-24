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Philips-ondersteuning

Wat is de OneBlade Club?

OneBlade Club van Philips is een abonnementsservice voor OneBlade-handgrepen en vervangende mesjes.

Als u zich aanmeldt voor de OneBlade Club, kunt u een Philips OneBlade kopen door een klein maandelijks bedrag te betalen. Bovendien kunt u ervoor kiezen om zo vaak als u wil een vervangend mesje te ontvangen. Deze verzenden wij dan naar uw adres.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .

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