Philips-ondersteuning
Hoe kan ik mijn OneBlade Club-abonnement updaten?
Als abonnee van de Philips OneBlade Club kunt u uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment aanpassen door u aan te melden bij uw account. U kunt gegevens zoals uw bezorgadres en betaalmethode bijwerken in uw account. Klik hieronder op uw land van verblijf om uw abonnement op de OneBlade Club te openen:
Oostenrijk
België
Tsjechië
Frankrijk
Duitsland
Italy
Nederland
Portugal
Roemenië
Spanje
Zweden
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
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De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .