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Arrêté

Philips AventCrème mamelons sensibles Avent

SCF504/30

3.8
| (5) Avis
Nourrit et adoucit la peau
Nourrit et adoucit les mamelons secs ou sensibles. Facile à appliquer. Inutile d'enlever la crème avant la tétée.
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Riche en aloe vera et en lanoline médicale pure

Nourrit et adoucit la peau

  • 30 ml

à l'huile de noix de coco et à l'aloe vera

Contient de l'huile de noix de coco et de l'aloe vera. Ces deux ingrédients naturels hydratent la peau et assouplissent les mamelons.

Sans danger pour bébé

Inutile de l'essuyer avant l'allaitement.

Contient de la lanoline

Contient de la Medilan™, une lanoline extrêmement pure qui pénètre les couches supérieures de l'épiderme, pour une peau plus hydratée et plus souple.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Mode d’emploi

  • PDF fichier, 182.8 kB
  • 20 October 2020

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