Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
SCF504/30
30 ml
Contient de l'huile de noix de coco et de l'aloe vera. Ces deux ingrédients naturels hydratent la peau et assouplissent les mamelons.
Inutile de l'essuyer avant l'allaitement.
Contient de la Medilan™, une lanoline extrêmement pure qui pénètre les couches supérieures de l'épiderme, pour une peau plus hydratée et plus souple.