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SCF293/02
Stérilisez, séchez et rangez
Tout est prêt pour la prochaine tétée de votre bébé dans 40 minutes. Le stérilisateur et sèche-biberon premium sèche les biberons grâce à des jets d'air filtré, puis s'éteint. Rapide et hygiénique, il tue 99,9 % des bactéries*, pour une tranquillité d'esprit totale à chaque tétée.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Stérilisateur
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Avec Philips Avent, la stérilisation est douce, efficace et réalisée sans produits chimiques. Chaque stérilisateur utilise le pouvoir de la vapeur pure – rien de plus, rien de moins – pour éliminer 99,9 % des bactéries nocives.*
Préparez les bouteilles de votre bébé pour sa prochaine tétée en seulement 40 minutes. Après une stérilisation puissante à la vapeur, un jet concentré d’air filtré sèche les biberons et les accessoires pour que vous puissiez les utiliser instantanément.
Notre nouveau bac d'égouttement protège la plaque chauffante des gouttelettes de lait, réduisant ainsi les risques d'odeurs désagréables.
Notre stérilisateur électrique de qualité supérieure ne se limite pas à nettoyer les biberons et à éliminer les microbes; il sèche et range les biberons et les accessoires pour qu’ils restent stérilisés pendant environ 24 heures.
Le stérilisateur nettoie parfaitement et sans produits chimiques les objets qui y sont placés, puis les maintient stérilisés pendant 24 heures. Comment ? Il vous suffit de laisser le couvercle en place.
Notre stérilisateur compact peut contenir jusqu'à six biberons Philips Avent. Il accueille également tous les autres articles essentiels, des tétines aux sucettes en passant par un tire-lait manuel.
Sur toutes les surfaces, à l'intérieur comme à l'extérieur, le stérilisateur est rapide et facile à nettoyer, plaque chauffante comprise. Ainsi, vous pourrez consacrer plus de temps à votre bébé.
Spécificités techniques
Poids et dimensions
Design
Pays d'origine
Inclus
Compatibilité
Étapes de développement
Caractéristiques d'emballage
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