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  • Confortable toute la nuit
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Arrêté

Philips AventCoussinets d'allaitement jetables

SCF253/20

4.8
| (22) Avis | 100% recommandent ce produit
Confortable toute la nuit
Les coussinets d'allaitement exclusifs Philips Avent SCF253/20 sont conçus pour vous maintenir au sec et préserver votre confort pendant votre sommeil.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Coussinets d'allaitement de nuit

Confortable toute la nuit

  • 20 coussinets de nuit

Protection toute la nuit

Protection toute la nuit

Les coussinets d'allaitement Philips Avent sont plus larges et plus épais afin de mieux absorber. Une double bande adhésive maintient le coussinet en place.

Protection anti-fuites parfaite

Protection anti-fuites parfaite

Conçu pour une protection parfaite en position allongée.

Ultra-sec

Ultra-sec

Les coussinets d'allaitement Philips Avent sont dotés de plusieurs couches ultra-absorbantes.

Spécificités Techniques

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4.8

sur 6

22

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

24/08/2012

France

France

Ce produit est génial!!

Avant d'utiliser ce produit, toutes les nuits je devai changer de coussinets et mes habits étaient toujours mouillés ! c'était très désagréable..... Depuis que j'utilise ces coussinets de nuit, plus besoin de se changer l, je suis au sec et ç est vraiment agréable!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF253/20 Coussinets d'allaitement jetables

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF253/20 Coussinets d'allaitement jetables

07/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comfortable and soft

These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk

Cet avis concerne le produit SCF253/20 Disposable breast pads

Cet avis concerne le produit SCF253/20 Disposable breast pads

16/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Incredibly comfortable and absorbent

These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF253/20 Disposable breast pads

Oui, je recommande ce produit

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