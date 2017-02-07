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Niet meer leverbaar
20 kompressen voor 's nachts
De Philips Avent-borstkompressen hebben een brede vorm en een dikkere kern voor extra absorptie. Dubbele plakstrips om het kompres op z'n plek te houden.
Ontworpen voor extra bescherming terwijl je ligt.
De Philips Avent-borstkompressen hebben meerdere lagen voor goede absorptie.
4.8
van 5
22
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
MummyofCharlie
07/02/2017
United Kingdom
Comfortable and soft
These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk
Deze review is gemaakt voor SCF253/20 Disposable breast pads
Deze review is gemaakt voor SCF253/20 Disposable breast pads
MrsJ
16/12/2016
United Kingdom
Incredibly comfortable and absorbent
These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF253/20 Disposable breast pads
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF253/20 Disposable breast pads
Barnzyboyyyy
11/12/2016
United Kingdom
Breast pads
These are probably the best pads I have used, there very comfortable and very absorbent!!
Deze review is gemaakt voor SCF253/20 Disposable breast pads
Deze review is gemaakt voor SCF253/20 Disposable breast pads
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.