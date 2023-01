Application NutriU, pour vous inspirer et vous guider

Téléchargez et découvrez l’application NutriU avec plus de 200 idées sur la façon de préparer vos boissons, plats et en-cas préférés en utilisant votre nouveau blender. Une cuisine saine devrait rimer avec simplicité et donner envie à votre famille de se resservir. C’est pourquoi l’application NutriU propose une variété d’alternatives saines à vos plats préférés. Des desserts au chocolat sains aux repas riches en nutriments, nous créons des recettes saines, sans faire de compromis sur le goût.