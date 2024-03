Petite tasse de 300 ml avec lame plate pour les grains de café et les épices

Savourez du café fraîchement moulu et des épices chez vous avec une petite tasse de 300 ml et une lame plate. Utilisez-les immédiatement ou fermez le couvercle pour les garder pour plus tard. La tasse est faite en Tritan d'Eastman, 100 % sans BPA, résistant aux chocs et au lave-vaisselle.