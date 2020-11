Hachoir XL pour les aliments durs tels que la viande, les noix et le fromage

Ne perdez plus votre temps et votre énergie à hacher à la main des aliments durs tels que certains fruits et la viande. Le hachoir XL Philips fait ce travail à votre place pour vous permettre de préparer de délicieuses salades et salsas, de découper des fruits ou de hacher de grandes quantités de viande.