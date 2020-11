Grille de fond avec revêtement antiadhésif de qualité

Grâce à son revêtement antiadhésif, le fond spécial QuickClean du panier multicuisson de l'Airfryer Philips se nettoie en quelques secondes car la plupart des aliments n'accrochent pas. Et comme il est amovible, vous pouvez nettoyer efficacement et rapidement les bords et les recoins. Lavez le fond sous le robinet ou placez-le au lave-vaisselle.