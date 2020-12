Livre de recettes rempli d'idées originales

Ce livret de recettes créé par des experts culinaires vous donnera un aperçu de la variété des plats que vous pouvez préparer avec la friteuse Airfryer. Les recettes qu'il contient démontrent la polyvalence de votre appareil, avec lequel vous pourrez griller, cuire et même rôtir vos aliments de manière plus saine, plus rapide et plus pratique.