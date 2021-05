Personnalisez et enregistrez chaque boisson facilement via l'application

L'application Saeco Avanti offre toute une gamme d'options qui vous permettent d'obtenir un résultat parfait, personnalisé avec précision en fonction de votre goût. Vous pouvez facilement personnaliser et enregistrer l'intensité, la longueur, la température et le goût de chaque boisson. Découvrez, expérimentez et inventez toutes sortes de merveilleuses boissons en restant confortablement installé dans votre fauteuil, et mettez en mémoire un nombre infini de boissons dans votre application.