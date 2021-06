Brosse pour sols durs flexible et ultra-fine

Brosse pour sols durs flexible et ultra-fine offrant une maniabilité et un accès exceptionnels. Grâce à un design ultra-fin et à une rotation à 180°, elle atteint facilement les espaces les plus exigus et nettoie sous les meubles. L'orifice plus large à l'avant permet d'aspirer les particules de plus grande taille.