PowerCyclone 6 séparant parfaitement la poussière de l'air

Le design aérodynamique du PowerCyclone 6 minimise la résistance à l'air et assure un nettoyage exceptionnel en 3 étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air droite et lisse. 2) La conduite courbée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique. 3) Au sommet du cyclone, les lames de sortie séparent efficacement la poussière de l'air.