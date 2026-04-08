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Associez-le à la brosse d'aspirateur pour aspirer et nettoyer en même temps. Remplissez le réservoir d'eau et/ou de détergent. Les lingettes en microfibre fixées sous le réservoir maintiennent un niveau d'humidité optimal, pour un nettoyage parfait.

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  • 8 April 2026

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