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Associez-le à la brosse d'aspirateur pour aspirer et nettoyer en même temps. Remplissez le réservoir d'eau et/ou de détergent. Les lingettes en microfibre fixées sous le réservoir maintiennent un niveau d'humidité optimal, pour un nettoyage parfait.
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