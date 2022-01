Déplacez la glissière Intensity Plus sur la position correspondant à la recette que vous souhaitez modifier. Maintenez le bouton 1 tasse enfoncé pendant 5 secondes. Ne relâchez le bouton que lorsque le voyant commence à clignoter à intervalles rapprochés, indiquant que la fonction Mémo est active. Le bouton 1 tasse continue de clignoter à intervalles rapprochés pendant les 60-90 secondes de chauffe de la machine, avant de préparer du café. Lorsque le volume de café souhaité est atteint, appuyez de nouveau sur le bouton 1 tasse. Le bouton 1 tasse clignote rapidement pour confirmer que le nouveau réglage du volume de café de la recette a été enregistré.

Le volume de café de la recette a été enregistré pour les boutons 1 tasse et 2 tasses.

Lorsque cette recette est sélectionnée, la machine prépare désormais le volume de café modifié.

Pour chaque réglage de la glissière Intensity Plus, vous pouvez définir et enregistrer le volume de café qui vous convient.Le volume maximal pouvant être programmé est de 145 ml et le volume minimal est de 25 ml.