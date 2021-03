Le tire-lait électrique simple/double Philips Avent est doté d'un coussin souple et adaptatif. Il n'y a qu'une seule taille de coussin ! Tout comme la bouche de votre bébé, le coussin est conçu pour s'adapter à la taille de votre mamelon. Il est en silicone souple et s'adapte jusqu'à 99.98 %* à la taille du mamelon (jusqu'à 30 mm)*. Ce coussin unique améliore l'efficacité du tire-lait en stimulant votre mamelon en douceur pour un débit de lait plus rapide.

*Basé sur : (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 avril 2019, ((109 participantes, Israël) ; (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mai 1993, (20 participantes caucasiennes, États-Unis) ; (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Australie).