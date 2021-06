Le tamis doit être nettoyé.

Si vous souhaitez nettoyer le tamis, commencez par éteindre votre centrifugeuse ou votre extracteur de jus Philips. Ensuite, nettoyez la cheminée de remplissage (désignée par le chiffre 5 sur l'illustration plus bas) et le tamis (désigné par le chiffre 3 sur l'illustration plus bas) de l'appareil. Une fois le nettoyage terminé, préparez une plus petite quantité de fruits et/ou de légumes.



