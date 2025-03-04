Comment nettoyer mon rasoir Philips ?





Bien que les modèles de rasoirs présentent des différences, les mêmes principes s'appliquent à tous les rasoirs Philips. Lisez les informations ci-dessous dans leur intégralité pour en savoir plus. Nettoyez régulièrement votre rasoir Philips afin de vous assurer qu'il reste en parfait état et qu'il offre un rasage parfait à chaque fois. Vous trouverez ci-dessous une explication de cette procédure et des instructions plus détaillées dans le manuel d'utilisation fourni avec votre rasoir.Si les performances de votre rasoir Philips ont diminué, reportez-vous à la section « Nettoyage en profondeur » ci-dessous.Reportez-vous à cette vidéo pour obtenir un aperçu des informations contenues dans cet article. Activez les sous-titres sur YouTube pour afficher le texte de la vidéo dans votre langue.Bien que les modèles de rasoirs présentent des différences, les mêmes principes s'appliquent à tous les rasoirs Philips. Lisez les informations ci-dessous dans leur intégralité pour en savoir plus.

Avant le nettoyage Pour éviter d'endommager votre rasoir, vérifiez toujours s'il est étanche avant de le nettoyer. Les rasoirs étanches comportent un petit symbole de robinet (figure 1) ou de baignoire (figure 2) imprimé sur le manche. Si votre appareil présente un robinet barré (figure 3) imprimé sur le manche, cela signifie qu'il ne doit pas être nettoyé à l'eau.



Débranchez votre rasoir de la prise secteur avant de le nettoyer.

Nettoyage après chaque rasage Philips recommande de nettoyer rapidement votre rasoir après chaque rasage afin de limiter l'accumulation de poils et de débris autour des têtes de rasage.



Pour les rasoirs étanches : allumez votre rasoir et rincez la tête de rasage (partie supérieure du rasoir) à l'eau chaude courante. Éteignez votre rasoir.



Selon le modèle de rasoir, vous pouvez ouvrir l'unité de rasage en appuyant sur le bouton de déverrouillage ou en tirant doucement sur la partie supérieure. Son ouverture vous permet de rincer l'intérieur de l'unité de rasage. Laissez sécher à l'air libre avant votre prochain rasage. Les illustrations ci-dessous montrent comment nettoyer deux modèles courants de rasoirs étanches.



Pour les rasoirs à sec : lorsque votre rasoir est éteint, soufflez sur la tête de rasage pour éliminer les poils et les débris.



Selon le modèle de rasoir, vous pouvez ouvrir l'unité de rasage en appuyant sur le bouton de déverrouillage ou en tirant doucement sur la partie supérieure. Son ouverture vous permet de nettoyer l'intérieur de l'unité de rasage. Vous pouvez le faire à l'aide de la brosse de nettoyage fournie avec votre rasoir ou d'un pinceau doux et propre (ou similaire).

Système SmartClean et Quick Clean Pod Si vous disposez d'un système SmartClean ou d'un Quick Clean Pod pour votre rasoir Philips, vous pouvez l'utiliser pour le nettoyer après chaque rasage. L'utilisation du système de nettoyage remplace les étapes de nettoyage habituelles mentionnées dans la section ci-dessus.



Cependant, un nettoyage minutieux est toujours nécessaire tous les mois (voir détails ci-dessous).

Nettoyage en profondeur Philips vous recommande de nettoyer soigneusement votre rasoir au moins une fois par mois ou lorsque les performances de rasage diminuent.

Pour nettoyer soigneusement votre rasoir, vous devez retirer les têtes de rasage.



Vous trouverez ci-dessous des illustrations montrant comment retirer et nettoyer les têtes de rasage de deux types courants de rasoirs Philips. Reportez-vous à la question « Comment retirer les têtes de rasage de mon rasoir Philips » de la FAQ ou au mode d'emploi afin d'obtenir des instructions détaillées pour votre rasoir.



Pour les rasoirs étanches : vous pouvez nettoyer les lames et les grilles séparément après avoir retiré les têtes de rasage. Notez que chaque lame et chaque grille forment un ensemble unique. Il convient donc d'éviter de les mélanger. Une fois nettoyées, laissez toutes les pièces sécher à l'air libre avant votre prochain rasage.



Pour les rasoirs à sec : utilisez la brosse de nettoyage fournie (ou une autre brosse douce et propre) pour nettoyer les têtes de rasage après les avoir retirées. Retirez la lame de la grille et ôtez tous les poils visibles. Notez que chaque lame et chaque grille forment un ensemble unique. Il convient donc d'éviter de les mélanger.

Chargeur d'alimentation UV et UV Cube Pour une hygiène optimale, utilisez le chargeur UV et le UV Cube Philips en complément d'un nettoyage régulier et en profondeur, comme indiqué dans les sections précédentes. Laissez votre rasoir sécher avant d'utiliser les accessoires UV. Remarque : le chargeur UV et le UV Cube sont compatibles uniquement avec certains modèles de rasoirs. Ces accessoires aident à éliminer les bactéries de votre rasoir, mais ne remplacent pas le nettoyage.