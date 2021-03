Comment détartrer ma machine espresso Philips/Saeco

Le détartrage régulier de votre machine espresso Philips/Saeco garantit un goût excellent et une température de café parfaite. Si le voyant Calc/Clean commence à clignoter lentement, c'est le moment de détartrer la machine. Suivez les étapes ou regardez les vidéos d'explication pour réaliser cette procédure chez vous.



Lors du détartrage de votre machine espresso, utilisez uniquement un détartrant Philips (solution de détartrage CA6700).



Les instructions de détartrage peuvent varier en fonction du modèle de votre machine espresso. Pour obtenir des instructions étape par étape précises, consultez le manuel d'utilisation ou visitez notre page Entretien des machines à café pour accéder aux instructions vidéos.



Remarque : Le processus de détartrage peut prendre jusqu'à 30 minutes. Une fois que le processus a commencé, il ne peut pas être interrompu.

Détartrage Philips séries 1200/2200/3200 Procédure de détartrage :

1. Videz le bac d'égouttement, puis remettez-le en place.

2. Le cas échéant, retirez le mousseur à lait classique ou LatteGo de la machine.

3. Si un filtre AquaClean est installé, retirez-le du réservoir d'eau.

4. Videz le réservoir d'eau et versez-y la bouteille entière de solution de détartrage Philips. Ajoutez de l'eau à la solution de détartrage dans le réservoir d'eau jusqu'à l'indication Calc/Clean et remettez-le en place.

5. Placez un grand bol (1,5 l) sous le bec verseur.

6. Allumez la machine.

7. Appuyez pendant 3 secondes sur l'icône Calc/Clean, puis appuyez sur la touche marche/arrêt pour lancer la procédure de détartrage.

8. Pendant le cycle de détartrage, le voyant Calc/Clean clignote pour indiquer que le détartrage est en cours.

9. De l'eau s'écoule petit à petit par le bec verseur de la machine.10. Laissez la machine verser la solution de détartrage jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide. L'icône « réservoir d'eau vide » s'allume.

11. Retirez le bol.

12. Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau claire.

13. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche jusqu'à l'indication Calc/Clean, puis remettez-le en place dans la machine.

14. Remettez le bol vide sous le bec verseur et passez à la procédure de rinçage ci-dessous.



Procédure de rinçage :

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour démarrer le cycle de rinçage. Ce processus prendra environ 3 minutes.

2. Pendant ce processus, les voyants du panneau de commande s'allument et s'éteignent pour indiquer que le cycle de rinçage est en cours.

3. Lorsque l'eau cesse de s'écouler de la machine, le processus de détartrage est terminé.

4. La machine chauffe automatiquement.

5. Lorsque les voyants des icônes de boisson s'allument en continu, la machine est à nouveau prête à fonctionner.

6. Le voyant AquaClean clignote pendant un certain temps pour vous rappeler d'installer un nouveau filtre à eau AquaClean.

7. Installez et activez un nouveau filtre à eau AquaClean dans le réservoir d'eau

Détartrage Philips série 5000 Cette vidéo vous indiquera comment détartrer votre machine espresso Philips 5000. Pour obtenir des instructions détaillées étape par étape, consultez le manuel d'utilisation.

Détartrage Philips Espresso séries 4300 et 5400 Appuyez sur l'icône de nettoyage de l'interface utilisateur et sélectionnez Détartrage dans le menu. Suivez les instructions s'affichant à l'écran. Retirez le LatteGo ou le mousseur à lait, le cas échéant. Retirez le bac d'égouttement et le bac à marc, videz-les et remettez-les en place. Retirez le réservoir d'eau et videz-le. Retirez ensuite le filtre à eau AquaClean. Versez le flacon entier de détartrant Philips dans le réservoir d'eau, puis remplissez-le d'eau jusqu'à l'indication Calc/Clean. Replacez-le ensuite dans la machine. Placez un grand récipient (1,5 l) sous les becs verseurs de café et d'eau. Appuyez sur la touche de marche/arrêt pour lancer la procédure de détartrage. La procédure de détartrage dure environ 30 minutes et consiste en un cycle de détartrage et un cycle de rinçage. Patientez jusqu'à ce que la machine cesse de verser de l'eau. Remplissez à nouveau le réservoir d'eau lorsque le message apparaît sur l'afficheur. La procédure de détartrage est terminée lorsque la machine cesse de verser de l'eau. Installez et activez un nouveau filtre à eau AquaClean dans le réservoir d'eau. Une fois la procédure de détartrage terminée, la machine vous rappelle d'installer le nouveau filtre AquaClean. L'utilisation du filtre AquaClean réduit les besoins de détartrage.

7. Installez et activez un nouveau filtre à eau AquaClean dans le réservoir d'eau

Détartrage Philips séries 4000 et 3100 Procédure de détartrage :

1. Sélectionnez « Start Calc Clean » (Lancer le détartrage) dans le menu.

2. Appuyez sur le bouton Cappuccino pour sélectionner la procédure de détartrage.

3. La machine vous rappelle d'insérer la carafe à lait remplie d'eau et de retirer le diffuseur de la carafe à lait par la droite.

4. L'icône de détartrage apparaît sur l'afficheur.

5. Versez la totalité de la bouteille de solution de détartrage Philips dans le réservoir d'eau.

6. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau « Calc Clean ».

7. Replacez le réservoir d'eau dans la machine.

8. Placez un bol sous le mousseur à lait et le bec verseur.

9. Appuyez sur le bouton Cappuccino pour lancer le cycle de détartrage.



L'afficheur indique la progression du détartrage. Vous pouvez interrompre le cycle de détartrage en appuyant sur le bouton espresso. Appuyez sur le bouton Cappuccino pour poursuivre la procédure de détartrage.



Procédure de rinçage :

1. Une fois le détartrage terminé, rincez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau fraîche jusqu'au niveau maximal et remettez-le en place.

2. Le symbole de démarrage du rinçage apparaît sur l'afficheur.

3. Remplissez la carafe à lait avec de l'eau jusqu'au niveau minimal et remettez-la en place.

4. Retirez le diffuseur de la carafe à lait par la droite.

5. Remettez le bol en place.

6. Appuyez sur le bouton Cappuccino pour lancer le cycle de rinçage.



Le cycle de rinçage est terminé lorsque le symbole « Calc Clean OK » s'affiche. Appuyez sur le bouton Cappuccino pour quitter la procédure de détartrage.



