La taille et la forme des tétines et de leur collerette varient. Les instructions liées à l'âge tiennent compte de la taille des tétines et de leur collerette. Par exemple, une sucette destinée à un enfant de 0 à 2 mois mais utilisée par un bébé plus âgé pourrait provoquer un incident car le bébé pourrait prendre la collerette dans la bouche. En cas d'incident, ne paniquez pas : la sucette ne peut pas être avalée et est conçue pour ne présenter aucun danger dans cette situation. Retirez-la de la bouche avec soin, aussi doucement que possible.