Si vous appuyez la tondeuse trop fort sur votre cuir chevelu ou votre peau, vous risquez de modifier les réglages ou d'appliquer une pression inégale par inadvertance. La coupe risque d'être irrégulière. Pour une coupe optimale, veillez à ce que votre tondeuse soit entièrement en contact avec votre peau et déplacez-la doucement et régulièrement.

Il est plus difficile de tailler une barbe ou des cheveux mouillés, car vos poils et cheveux ont tendance à coller à votre peau et à devenir inaccessibles pour l'appareil. Par conséquent, nous vous conseillons de tailler votre barbe et vos cheveux lorsqu'ils sont complètement secs.

Utilisation des mauvais accessoires