Le bloc tondeuse est l'unité principale de votre tondeuse Philips. Doté de bords courts et affûtés, il est idéal pour une coupe rapide et impeccable. Pour retirer le bloc tondeuse du corps de votre tondeuse, vérifiez si un bouton de déverrouillage est présent sur le corps de la tondeuse. Si c'est le cas, appuyez sur ce bouton pour retirer le bloc. Si la tondeuse n'a pas de bouton de déverrouillage, placez un doigt sous les dents du bloc tondeuse et tirez-le vers le haut pour le retirer. Pour le remettre en place, commencez par insérer la partie inférieure dans le corps de la tondeuse, puis poussez la partie dentée vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Ne forcez pas pour insérer l'accessoire, car cela pourrait endommager l'appareil. Si vous avez des difficultés pour mettre en place l'accessoire, vérifiez si quelque chose est coincé dans le corps, et essayez de le nettoyer avec une petite brosse ou un coton-tige.

Accessoires pour tondeuse nez-oreilles