Obtenez des conseils pour améliorer la qualité de l'air



L'application fournit des articles pertinents sur la qualité de l'air, la façon de l'améliorer et vous donne des conseils afin que vous et votre famille respiriez de l'air pur et soyez moins exposés aux allergènes en intérieur. Vous recevez également un rapport mensuel sur la qualité de l'air avec un aperçu en intérieur et à l'extérieur de votre maison, et sur l'amélioration obtenue grâce au purificateur d'air Philips.