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Philips Sonicare 2 Series gum health Sonische, elektrische tandenborstel
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HX6231/12
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Alles (15)
Hoe werkt de poetsbegeleiding in de Sonicare-app?
In welke landen is de Sonicare-app beschikbaar?
Kan ik de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel vervangen?
Waarom zit er een opening tussen mijn opzetborstel en het handvat?
Hoe lang gaat de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel mee?
Philips SonicareKunststof reisetui
Philips SonicareOplaadstation
UV SanitizerUV-reiniger
Ik kan mijn tandenborstel niet verbinden met de Sonicare-app
Mijn Sonicare-tandenborstel laadt niet op
Mijn Sonicare-tandenborstel schakelt automatisch uit
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt niet
Mijn opzetborstel valt van mijn Sonicare-tandenborstel