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  • Jusqu'à 100 % d'amélioration de la santé des gencives*
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Arrêté

Philips Sonicare 2 Series gum healthBrosse à dents électrique

HX6231/12

4.4
| (223) Avis | 90% recommandent ce produit
Jusqu'à 100 % d'amélioration de la santé des gencives*
Cette brosse à dents électrique facile à utiliser élimine efficacement la plaque dentaire et préserve vos gencives. Elle réduit les premiers signes de gingivite tout en offrant un brossage confortable
Voir tous les avantages

*par rapport à une brosse à dents manuelle

Jusqu'à 100 % d'amélioration de la santé des gencives*

  • 1 mode

  • 1 tête de brosse

Efficacité prouvée sur la santé de vos gencives de 3 façons

Efficacité prouvée sur la santé de vos gencives de 3 façons

Efficacité prouvée pour améliorer la santé de vos gencives de trois façons : réduit les rougeurs, les gonflements et les saignements (foyers)

Plus efficace contre les gingivites qu'une brosse à dents manuelle

Plus efficace contre les gingivites qu'une brosse à dents manuelle

Grâce à une meilleure élimination de la plaque dentaire le long du sillon gingival, cette brosse à dents est plus efficace qu'une brosse à dents manuelle et permet jusqu'à 100 % de réduction des gingivites en seulement deux semaines.

Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque dentaire le long du sillon gingival

Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque dentaire le long du sillon gingival

Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque dentaire le long du sillon gingival qu'une brosse à dents manuelle.

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4.4

sur 6

223

Avis

90%

recommandent ce produit

04/05/2015

België

België

Très bon produit

Je l utilise depuis plusieurs semaines et je ne suis pas déçue du résultat mes dents sont lisse et la brosse est assez douce se qui est parfait pour les dents sensibles je la recommande sans hésitation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense

26/04/2015

België

België

Costaud

Un appareil à petit prix mais qui fait un travail vraiment costaud. Je l'ai utilisé depuis presque 3 semaines et j'ai l'air d'avoir fait un détartrage chez le dentiste. Je sens de l'air entre mes dents! Je sais choisir la vitesse de mon brossage, au début je l'ai fait à haute vitesse mais maintenant je continue à vitesse normale. On en a pour son argent avec cet appareil.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense

23/04/2015

België

België

Philips Sonicare Series 2

brossage agréable facile et concluant au bout de quelques jours seulement une petite boite pour le transport aurait été la bien venue une brosse a dents à la hauteur de sa marque

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6231/01 Série 2 Plaque Defense

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6231/01 Série 2 Plaque Defense

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  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean