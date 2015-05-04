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Arrêté
1 mode
1 tête de brosse
Efficacité prouvée pour améliorer la santé de vos gencives de trois façons : réduit les rougeurs, les gonflements et les saignements (foyers)
Grâce à une meilleure élimination de la plaque dentaire le long du sillon gingival, cette brosse à dents est plus efficace qu'une brosse à dents manuelle et permet jusqu'à 100 % de réduction des gingivites en seulement deux semaines.
Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque dentaire le long du sillon gingival qu'une brosse à dents manuelle.
4.4
sur 6
223
Avis
90%
recommandent ce produit
Delphine
04/05/2015
België
Très bon produit
Je l utilise depuis plusieurs semaines et je ne suis pas déçue du résultat mes dents sont lisse et la brosse est assez douce se qui est parfait pour les dents sensibles je la recommande sans hésitation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense
halil
26/04/2015
België
Costaud
Un appareil à petit prix mais qui fait un travail vraiment costaud. Je l'ai utilisé depuis presque 3 semaines et j'ai l'air d'avoir fait un détartrage chez le dentiste. Je sens de l'air entre mes dents! Je sais choisir la vitesse de mon brossage, au début je l'ai fait à haute vitesse mais maintenant je continue à vitesse normale. On en a pour son argent avec cet appareil.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense
adelaideh
23/04/2015
België
Philips Sonicare Series 2
brossage agréable facile et concluant au bout de quelques jours seulement une petite boite pour le transport aurait été la bien venue une brosse a dents à la hauteur de sa marque
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6231/01 Série 2 Plaque Defense
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6231/01 Série 2 Plaque Defense
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean