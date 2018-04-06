Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
1 poetsstand
1 opzetborstel
Klinisch getest: verbetert de gezondheid van het tandvlees op drie manieren: vermindert roodheid, zwelling, bloedend tandvlees (bloedingen)
Deze tandenborstel zorgt voor superieure tandplakverwijdering langs de tandvleesrand en kan u helpen om tandvleesontsteking te verminderen tot 100% beter dan een gewone tandenborstel in slechts twee weken
Verwijdert tot zes keer meer tandplak langs de tandvleesrand vergeleken met een gewone tandenborstel.
4.4
van 5
223
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
HILVE
06/04/2018
België
Geverifieerde koper
Geweldig als je last hebt van tandsteen
Ik heb heel veel last van tandsteen en de Sonicare plaque control verwijdert tandsteen efficiënter dan alle andere tandenborstels die ik heb gehad. Het is even wennen aan de trillingen en het geluid, maar na enkele dagen ben je het gewoon. Het geluidssignaal voor 2 minuten poetsen is erg handig.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2 Series plaque control HX6232/02 2-serie Plaque Defense
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2 Series plaque control HX6232/02 2-serie Plaque Defense
KORMAR44
08/05/2015
België
UITSTEKEND produkt
Niets gaat boven je tanden te poetsen met een elektrische tandenborstel, neemt zeker meer kalkaanslag weg dan manueel poetsen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2 Series plaque control HX6232/02 2-serie Plaque Defense
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2 Series plaque control HX6232/02 2-serie Plaque Defense
Eric.
19/12/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Fantastisch.
Ik heb ook een elektrische tandenborstel met ronde borstel maar die kan niet tegenop met die ik nu heb. Lekker gladde randen en kiezen. Fantastisch.
Voordelen
Alles.
Nadelen
Geen.
Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel
Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand