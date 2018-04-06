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  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare 2 Series gum healthSonische, elektrische tandenborstel

HX6231/12

4.4
| (223) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
Een gebruiksvriendelijke elektrische tandenborstel die zorgt voor superieure tandplakverwijdering en tandvleesverzorging. Deze comfortabele borstel helpt de eerste tekenen van ontstoken tandvlees te voorkomen en verminderen
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*Vergeleken met een handtandenborstel

Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*

  • 1 poetsstand

  • 1 opzetborstel

Bewezen: verbetert de gezondheid van het tandvlees op drie manieren

Bewezen: verbetert de gezondheid van het tandvlees op drie manieren

Klinisch getest: verbetert de gezondheid van het tandvlees op drie manieren: vermindert roodheid, zwelling, bloedend tandvlees (bloedingen)

Beter dan een gewone tandenborstel voor tandvleesontsteking

Beter dan een gewone tandenborstel voor tandvleesontsteking

Deze tandenborstel zorgt voor superieure tandplakverwijdering langs de tandvleesrand en kan u helpen om tandvleesontsteking te verminderen tot 100% beter dan een gewone tandenborstel in slechts twee weken

Verwijdert tot zes keer meer tandplak langs de tandvleesrand

Verwijdert tot zes keer meer tandplak langs de tandvleesrand

Verwijdert tot zes keer meer tandplak langs de tandvleesrand vergeleken met een gewone tandenborstel.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

223

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

06/04/2018

België

België

Geverifieerde koper

Geweldig als je last hebt van tandsteen

Ik heb heel veel last van tandsteen en de Sonicare plaque control verwijdert tandsteen efficiënter dan alle andere tandenborstels die ik heb gehad. Het is even wennen aan de trillingen en het geluid, maar na enkele dagen ben je het gewoon. Het geluidssignaal voor 2 minuten poetsen is erg handig.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2 Series plaque control HX6232/02 2-serie Plaque Defense

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2 Series plaque control HX6232/02 2-serie Plaque Defense

08/05/2015

België

België

UITSTEKEND produkt

Niets gaat boven je tanden te poetsen met een elektrische tandenborstel, neemt zeker meer kalkaanslag weg dan manueel poetsen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2 Series plaque control HX6232/02 2-serie Plaque Defense

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2 Series plaque control HX6232/02 2-serie Plaque Defense

19/12/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fantastisch.

Ik heb ook een elektrische tandenborstel met ronde borstel maar die kan niet tegenop met die ik nu heb. Lekker gladde randen en kiezen. Fantastisch.

Voordelen

Alles.

Nadelen

Geen.

Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel

Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

  2. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand