Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Philips Sonicare 2 Series gum health Brosse à dents électrique
Arrêté
Assistance
HX6231/12
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Passeport écologique - English (US)
Tout (15)
Comment fonctionne le guide de brossage dans l'application Philips Sonicare ?
Dans quels pays l'application Philips Sonicare est-elle disponible ?
Puis-je remplacer la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Pourquoi y a-t-il un espace entre ma tête de brosse et mon manche Philips Sonicare ?
Quelle est la durée de vie de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Philips SonicareCoffret de voyage en plastique
Philips SonicareBase de charge
UV SanitizerAssainisseur UV
Je ne parviens pas à connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne se charge pas.
Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.
La brosse à dents Philips Sonicare s'éteint toute seule.
Les vibrations de ma brosse à dents Philips Sonicare sont moins puissantes.