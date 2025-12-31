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Niet meer leverbaar
CA6706/10
Hetzelfde als CA6706/00
Totale beschermingsset
2x ontkalker en 2x waterfilter
6x olieverwijderaar en smeermiddel
Het waterfilter verlengt de levensduur van uw espressomachine, waardoor u gegarandeerd langer van de lekkerste koffie kunt genieten.
De Philips Saeco-ontkalker reinigt alle waterleidingsystemen in uw espressomachine perfect.
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