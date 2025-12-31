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  • Verlengt de levensduur van uw machine
  • Verlengt de levensduur van uw machine
  • Verlengt de levensduur van uw machine
  • Verlengt de levensduur van uw machine

Niet meer leverbaar

Onderhoudsset

CA6706/10

Verlengt de levensduur van uw machine
Met deze onderhoudskit zorgt u dat uw espressoapparaat niet defect raakt, schoon blijft en optimaal blijft functioneren. Ontworpen om het beste uit uw apparaat te halen.
Bekijk alle voordelen

Zet betere koffie

Verlengt de levensduur van uw machine

  • Hetzelfde als CA6706/00

  • Totale beschermingsset

  • 2x ontkalker en 2x waterfilter

  • 6x olieverwijderaar en smeermiddel

Schoner water verlengt de levensduur van uw espressomachine

Schoner water verlengt de levensduur van uw espressomachine

Het waterfilter verlengt de levensduur van uw espressomachine, waardoor u gegarandeerd langer van de lekkerste koffie kunt genieten.

Perfecte ontkalking van het waterleidingsysteem

Perfecte ontkalking van het waterleidingsysteem

De Philips Saeco-ontkalker reinigt alle waterleidingsystemen in uw espressomachine perfect.

BRITA INTENZA+Freshly filtered water for richer coffee aroma

Technische specificaties

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