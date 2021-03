Beschermt uw systeem tegen kalkvorming

Deze speciale ontkalker beschermt uw apparaat tegen kalkvorming, wat de prestatie en de smaak aantast. Het product is zeer doeltreffend, veilig en eenvoudig te gebruiken. Ontkalk het apparaat wanneer dit nodig is of na 250 koppen, afhankelijk van de waterhardheid, voor een doeltreffende ontkalking.