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Arrêté
CA6706/10
Correspond à la référence CA6706/00
Kit de protection totale
2 détartrants et 2 filtres à eau
6 pastilles dégraissantes et graisse
Le filtre à eau augmente la durée de vie de votre machine espresso, pour qu'elle prépare pendant de nombreuses années un délicieux café.
Le détartrant Philips Saeco nettoie parfaitement tous les circuits d'eau de votre machine espresso.
Notation globale