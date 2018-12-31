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  • Prolonge la durée de vie de la machine
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Arrêté

Kit d'entretien

CA6706/10

Prolonge la durée de vie de la machine
Le kit d'entretien vous permet d'éviter que votre machine espresso entièrement automatique ne tombe en panne en garantissant hygiène et fonctionnement optimal. Il est le gage de performances irréprochables.
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Préparez un café plus savoureux

Prolonge la durée de vie de la machine

  • Correspond à la référence CA6706/00

  • Kit de protection totale

  • 2 détartrants et 2 filtres à eau

  • 6 pastilles dégraissantes et graisse

Une eau plus propre prolonge la durée de vie de votre machine espresso

Une eau plus propre prolonge la durée de vie de votre machine espresso

Le filtre à eau augmente la durée de vie de votre machine espresso, pour qu'elle prépare pendant de nombreuses années un délicieux café.

Détartrage parfait des circuits d'eau

Détartrage parfait des circuits d'eau

Le détartrant Philips Saeco nettoie parfaitement tous les circuits d'eau de votre machine espresso.

BRITA INTENZA+Freshly filtered water for richer coffee aroma

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