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Onderhoudsset

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Philips ondersteuning

Onderhoudsset

CA6706/10

Onderhoudsset

Niet meer leverbaar

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Met deze onderhoudskit zorgt u dat uw espressoapparaat niet defect raakt, schoon blijft en optimaal blijft functioneren. Ontworpen om het beste uit uw apparaat te halen.

  • PDF bestand
  • 8 May 2025

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