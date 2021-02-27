Shaver series 9000

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Arrêté

Shaver series 9000Têtes de rasoir

SH90/60

2.8
| (255) Avis
Remettez votre rasoir à neuf
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales. Compatible avec les rasoirs Series 9000.
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Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

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  • Lames V-Track Precision PRO

  • Compatible avec S9000 (S9xxx)

  • Compatible avec rasoir Star Wars SW97xx

  • Compatible avec rasoir Star Wars SW67xx

Têtes de rechange pour rasoirs Series 9000

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Les têtes de rechange SH90 sont compatibles avec les rasoirs Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), ainsi que Star Wars SW9700 et SW6700.

Notre meilleur système de rasage pour les barbes de 1 à 3 jours

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Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale des barbes de 1 à 3 jours, même s'ils sont couchés et de différentes longueurs. Elles coupent 30 % plus près* en moins de passages, pour une peau préservée.

Remplacez les têtes de rasage en seulement deux étapes

Remplacez les têtes de rasage en seulement deux étapes

Les rasoirs Philips dernière génération disposent d'un indicateur de remplacement en forme de tête de rasage. Ce symbole s'allume pour vous prévenir que vous devez remplacer les têtes de rasage.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.8

sur 6

255

Avis

27/02/2021

France

France

Tête de rasoir SH90/70 série 9000

Je viens d'utiliser cet ensemble tête de rasage reçu ce jour (27/02/2021) et qui remplace avantageusement les têtes de rasage de mon Philips S9711/32 acheté en avril 2019. J'espère que les résultats seront durables pendant la durée conseillée. Remerciements au conseiller Philips avec qui j'ai pris contact avant de passer commande, pour les renseignements obtenus et son professionnalisme.

Avantages

qualité de rasage. Facilité de remplacement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH90/70 Têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH90/70 Têtes de rasage

19/05/2020

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit

C'est mon premier rasoir électrique puis je suis super satisfait,la finition et qualité fabrication est superbe puis mon rasage est plus vite beaucoup mon irritation par port rasage classic.Par contre je ne peux rein dire négatif sur Philips Shaver 9000 après ça va être très difficile revenir au rasage classic vraiment c'est au top!!!!!!!!!!!!!!Merci Philips

Avantages

Pas de bruit, rasage avec le plaisir, super bien position dans la main et etc......

Contre

Moi personnellement je ne peux rein dire négatif!!!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH90/70 Têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

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06/03/2018

France

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Efficacité retrouvée

Après 2ans le rasage était devenu plus laborieux ces novelles têtes ont rendu l’efficacite Excellente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SH90/60 Têtes de rasoir

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