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Arrêté
Lames V-Track Precision
Têtes ContourDetect 8 directions
Système SmartClean Plus
Accessoire tondeuse barbe SmartClick
Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, pour une peau préservée.
Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.
Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau mouillée - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
4.2
sur 6
2361
Avis
85%
recommandent ce produit
*sipatoli4
16/09/2021
België
Acheteur vérifié
Rasoir Philips 9000series
Facile ,gain de temps et rasé de très près Je n'aime pas l'odeur des lames après quelques semaines
Avantages
Très bien rasé
Contre
Je trouve mauvaise odeur des lames en nettoyant sous l'eau.Mais faut-il chaude ou froide?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9041/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9041/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Marc11v24
15/06/2021
België
Acheteur vérifié
Excellent produit !
Il rase bien, il est facile d'utilisation, se nettoie sous l'eau facilement... il y a des achats qu'on ne regrette pas, même si le prix n'est pas donné au départ.
Avantages
Pouvoir le passer à l'eau pour le nettoyer
Contre
aucun ! On verra à l'usage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9041/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9041/12 Rasoir électrique 100 % étanche
The GreatWhite
25/02/2021
België
Acheteur vérifié
incroyable!!
j´ai adquéris ce rasoir en janvier 2021 et j´ai adquéris un deuxième en février pour offerte à mon fils... je le recomande...
Avantages
rasoir adapté aux peaux sensible
Contre
rien à signaler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9031/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9031/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus par rapport aux modèles SensoTouch