Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Lames V-Track Precision PRO
Têtes ContourDetect 8 directions
Réglages personnalisés
Tondeuse de précision SmartClick
Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils de votre barbe de 3 jours idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, pour une peau préservée.
72 lames auto-affûtées. 151 000 mouvements par minute. Suppression totale des poils, quel que soit leur sens de pousse.
Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.
Récompenses
4.4
sur 6
2091
Avis
88%
recommandent ce produit
BBernard
24/03/2022
België
Acheteur vérifié
Excellent produit
Produit conforme aux attentes, fiable, performant et pratique à l'utilisation. Petite faiblesse au niveau de la pièce supportant les trois têtes de rasage, mais excellent SAV
Avantages
Fiabilité, peut être utilisé sous la douche, système de nettoyage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Den dide
25/08/2021
België
Acheteur vérifié
très bon produit et facile a l'emploi
bonne autonomie de la batterie et bon système de nettoyage de la tête de rasage
Avantages
Livraison rapide du site Philips
Contre
Meilleur prix chez Cool Blue pour le même produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Jlda
13/02/2021
België
Acheteur vérifié
Produit d'excellentes qualités
Pas besoin de repasser 72 fois à la même place pour être rasé à la perfection
Avantages
Rasage excellent
Contre
Néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9721/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9721/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Rase 30 % plus près et en moins de passages que le modèle Philips précédent
Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus que le modèle Philips précédent