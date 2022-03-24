ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
  • Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace

Shaver series 9000Rasoir électrique 100 % étanche

SW9700/67

4.4
| (2091) Avis | 88% recommandent ce produit

3 Récompenses

Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace
Adoptez la force de V-Track PRO pour dominer même les poils les plus longs. Les 72 lames auto-affûtées V-Track PRO en forme de V coupent les poils sans tirer, même sur une barbe de 3 jours.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Ressentez la force du V-Track Pro !

Rasage parfait, exceptionnellement doux et efficace

  • Lames V-Track Precision PRO

  • Têtes ContourDetect 8 directions

  • Réglages personnalisés

  • Tondeuse de précision SmartClick

V-Track Precision PRO, pour notre meilleur rasage sur une barbe de 3 jours

V-Track Precision PRO, pour notre meilleur rasage sur une barbe de 3 jours

Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils de votre barbe de 3 jours idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, pour une peau préservée.

Les 72 lames rotatives attrapent les poils et les coupent quel que soit leur angle

Les 72 lames rotatives attrapent les poils et les coupent quel que soit leur angle

72 lames auto-affûtées. 151 000 mouvements par minute. Suppression totale des poils, quel que soit leur sens de pousse.

Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable

Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable

Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image AWARD-3620248
  • Award image AWARD-3620597
  • Award image AWARD-3620400

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

2091

Avis

88%

recommandent ce produit

24/03/2022

België

België

Acheteur vérifié

Excellent produit

Produit conforme aux attentes, fiable, performant et pratique à l'utilisation. Petite faiblesse au niveau de la pièce supportant les trois têtes de rasage, mais excellent SAV

Avantages

Fiabilité, peut être utilisé sous la douche, système de nettoyage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche

25/08/2021

België

België

Acheteur vérifié

très bon produit et facile a l'emploi

bonne autonomie de la batterie et bon système de nettoyage de la tête de rasage

Avantages

Livraison rapide du site Philips

Contre

Meilleur prix chez Cool Blue pour le même produit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche

13/02/2021

België

België

Acheteur vérifié

Produit d'excellentes qualités

Pas besoin de repasser 72 fois à la même place pour être rasé à la perfection

Avantages

Rasage excellent

Contre

Néant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9721/31 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9721/31 Rasoir électrique 100 % étanche

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Rase 30 % plus près et en moins de passages que le modèle Philips précédent

  2. Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus que le modèle Philips précédent