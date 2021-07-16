Shaver series 9000

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Niet meer leverbaar
SH90/60
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9031/12R1
SW7700/67
SW9700/67
V-Track Precision PRO-mesjes
Past op de S9000 (S9xxx)
Past op Star Wars-scheerapparaat SW97xx
Past op Star Wars-scheerapparaat SW67xx
Vervangende SH90-scheerhoofden zijn compatibel met scheerapparaten uit de 9000-serie (S9xxx) en de 8000-serie (S8xxx) en met de Star Wars-scheerapparaten SW9700 en SW6700.
Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, voor een baard van 1-3 dagen. Zelfs voor platliggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.
De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.
2.8
van 5
255
Reviews & awards
Baardeman
16/07/2021
België
Geverifieerde koper
Heel tevreden van het scheer resultaat.
Een goed product die 5 sterren waard is. Iedereen met een harde baard - zou zich goed voelen met dit toestel.
Voordelen
Gemakkelijk zonder elektrische draad
Nadelen
Geen beschermlagen voor de scheerkop
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
CGIJS
16/04/2019
België
Super glad
Ik scheer me al zeker 50 jaar lang met het mes omdat geen enkel electrisch scheerapparaat daar tegenop kan. Deze WEL! Super glad en lekker snel. Ik lees veel negatieve reacties. Zou mogelijk te maken hebben met droog scheren? Als je je gewoon lekker inzeept (met of zonder kwast) dan gaat het veel sneller. En mogelijk minder slijtage! Nu 3 maanden intensief gebruikt en scheert nog steeds als de eerste keer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/50 Scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/50 Scheerhoofden
Gerrard
16/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Top
Je merkt pas na vervangen van scheerkoppen dat deze echt op waren. Nieuwe scheren heerlijk.
Voordelen
Top product
Nadelen
Prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Vergeleken met het vorige Philips-model