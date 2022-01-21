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  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
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  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging

Niet meer leverbaar

Shaver series 9000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S9111/31

4.2
| (2361) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Perfectie in elke beweging
De Shaver 9000 is ons meest geavanceerde scheerapparaat tot nu toe. De unieke contourdetectietechnologie garandeert dat er geen plekje van uw gezicht wordt overgeslagen, terwijl het V-Track-systeem de haren in de beste snijpositie brengt voor het gladste resultaat.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Scheert tot 20% meer haar* af in één beweging

Perfectie in elke beweging

  • V-Track Precision-mesjes

  • ContourDetect-hoofden met 8 richtingen

  • SmartClean-systeem Plus

  • SmartClick-baardstyler

De messen geleiden uw haren in de perfecte positie voor een glad scheerresultaat

De messen geleiden uw haren in de perfecte positie voor een glad scheerresultaat

Scheer perfect glad. De V-Track Precision-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.

Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

2361

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

21/01/2022

België

België

Geverifieerde koper

Goede koop gedaan terug van 20 jaar geleden

Terug scheermachine 20 jaar gelden dat ik terug een scheermachine gekocht andere s scheermes jes top machine 9000

Voordelen

Scheer heel goed

Nadelen

Moet opladen kan niet met draad

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9031/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9031/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

28/08/2021

België

België

Geverifieerde koper

gladde huid

Beste scheerapparaat dat ik tot nu toe heb gehad! Na een scheerbeurt heb ik een gladde huid zonder wondjes.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9041/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9041/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

18/08/2021

België

België

Geverifieerde koper

Beter en beter!

Dit is al mijn 5de shaver van Philips. Telkens kocht ik een categorie hoger. Deze reeks is het summum. Scheert veel beter met minder moeite. En vooral de stille motor is een verademing. Een aanrader.

Voordelen

Scheert zacht zonder veel druk te moeten gebruiken, geluidsarm, soepel rond aangezicht contouren ook bij een huid die omwille van mijn leeftijd iets minder strak is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9041/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9041/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Scheert tot 20% meer haar af - vergeleken met SensoTouch