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Niet meer leverbaar
V-Track Precision-mesjes
ContourDetect-hoofden met 8 richtingen
SmartClean-systeem Plus
SmartClick-baardstyler
Scheer perfect glad. De V-Track Precision-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.
Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.
Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.
4.2
van 5
2361
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Waegemans
21/01/2022
België
Geverifieerde koper
Goede koop gedaan terug van 20 jaar geleden
Terug scheermachine 20 jaar gelden dat ik terug een scheermachine gekocht andere s scheermes jes top machine 9000
Voordelen
Scheer heel goed
Nadelen
Moet opladen kan niet met draad
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9031/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9031/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
santimyla
28/08/2021
België
Geverifieerde koper
gladde huid
Beste scheerapparaat dat ik tot nu toe heb gehad! Na een scheerbeurt heb ik een gladde huid zonder wondjes.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9041/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9041/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Noekkiecleo
18/08/2021
België
Geverifieerde koper
Beter en beter!
Dit is al mijn 5de shaver van Philips. Telkens kocht ik een categorie hoger. Deze reeks is het summum. Scheert veel beter met minder moeite. En vooral de stille motor is een verademing. Een aanrader.
Voordelen
Scheert zacht zonder veel druk te moeten gebruiken, geluidsarm, soepel rond aangezicht contouren ook bij een huid die omwille van mijn leeftijd iets minder strak is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9041/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9041/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Scheert tot 20% meer haar af - vergeleken met SensoTouch