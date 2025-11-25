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  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw
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  • Een scheerapparaat als nieuw
  • Een scheerapparaat als nieuw

SH91Vervangende scheerhoofden

SH91/50

4.1
| (109) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan
Een scheerapparaat als nieuw
Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren.
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Om de 24 maanden vervangen voor een scheerapparaat dat als nieuw voelt

Een scheerapparaat als nieuw

  • NanoTech DualPrecision-mesjes

  • Geschikt voor de S8000, S9000 en i9000 series

  • Past op de S9000 Prestige series

  • Past op de i9000 Prestige series

Op huidniveau

Op huidniveau

NanoTech DualPrecision-mesjes scheren nauwkeurig op huidniveau (tot -0,08 mm onder de huid) met tot wel 165.000 scheerbewegingen per minuut. De 72 hoogwaardige mesjes zijn zelfslijpend en worden gemaakt in Europa.

Voor de shaver series 8000, 9000 en 9000 Prestige

Voor de shaver series 8000, 9000 en 9000 Prestige

Op de achterkant van het handvat van het scheerapparaat ziet u welk vervangende scheerhoofd u nodig hebt. Hulp nodig? Ga naar philips.com/accessories

Reset uw scheerapparaat heel eenvoudig

Reset uw scheerapparaat heel eenvoudig

1. Druk op de ontgrendelknoppen en maak de scheerhoofdhouder los. 2. Draai de borgringen linksom en verwijder ze. 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats de nieuwe (de inkepingen moeten precies op de uitsteeksels passen). 4. Plaats de borgringen terug en draai ze rechtsom tot u een klik hoort. 5. Plaats de scheerhoofdhouder terug en sluit deze.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

109

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

25/11/2025

België

België

Type SH91/50

Een zeer goede scheerbeurt en zelfs mijn hoofd ,gewoon geweldig.

Voordelen

Het zijn prima mesjes zelfs voor mijn hoofd gebruik ik ze.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden

29/09/2024

België

België

Geverifieerde koper

Scheerapparaat

Een vlotte en een gladde scheerlijnen ,kom je netjes doorheen de dag

Voordelen

Heel glad

Nadelen

De huid moet wennen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden

20/05/2024

België

België

Geverifieerde koper

Zo goed als nieuw

Na vervanging terug een zo goed als nieuw scheerapparaat De juiste vervangmesjes vinden op de site zou iets beter kunnen

Voordelen

Past perfect

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden

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