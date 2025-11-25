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S791/06
S792/06
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
NanoTech DualPrecision-mesjes
Geschikt voor de S8000, S9000 en i9000 series
Past op de S9000 Prestige series
Past op de i9000 Prestige series
NanoTech DualPrecision-mesjes scheren nauwkeurig op huidniveau (tot -0,08 mm onder de huid) met tot wel 165.000 scheerbewegingen per minuut. De 72 hoogwaardige mesjes zijn zelfslijpend en worden gemaakt in Europa.
Op de achterkant van het handvat van het scheerapparaat ziet u welk vervangende scheerhoofd u nodig hebt. Hulp nodig? Ga naar philips.com/accessories
1. Druk op de ontgrendelknoppen en maak de scheerhoofdhouder los. 2. Draai de borgringen linksom en verwijder ze. 3. Verwijder de oude scheerhoofden en plaats de nieuwe (de inkepingen moeten precies op de uitsteeksels passen). 4. Plaats de borgringen terug en draai ze rechtsom tot u een klik hoort. 5. Plaats de scheerhoofdhouder terug en sluit deze.
4.1
van 5
109
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
J-Ma
25/11/2025
België
Type SH91/50
Een zeer goede scheerbeurt en zelfs mijn hoofd ,gewoon geweldig.
Voordelen
Het zijn prima mesjes zelfs voor mijn hoofd gebruik ik ze.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden
J-pi
29/09/2024
België
Geverifieerde koper
Scheerapparaat
Een vlotte en een gladde scheerlijnen ,kom je netjes doorheen de dag
Voordelen
Heel glad
Nadelen
De huid moet wennen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden
Heynderickx
20/05/2024
België
Geverifieerde koper
Zo goed als nieuw
Na vervanging terug een zo goed als nieuw scheerapparaat De juiste vervangmesjes vinden op de site zou iets beter kunnen
Voordelen
Past perfect
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH91 SH91/50 Vervangende scheerhoofden
waar faciliteiten bestaan