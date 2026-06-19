Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
S792/06
Lift & Cut-technologie
Dual SteelPrecision-mesjes
4D Flexibele scheerhoofden
Krachtige magnetische motor
Onze gepatenteerde Lift & Cut-technologie tilt de haar zachtjes op bij de wortel om deze heel nauwkeurig op huidniveau af te scheren tot wel 0,00 mm. De puurste vorm van precisie.
Onze 360° roterende Dual SteelPrecision-mesjes tillen haren op die in verschillende richtingen groeien. Met 4 miljoen snijbewegingen per minuut zorgen ze voor een snel scheerresultaat, altijd en overal.
De 4D flexibele scheerhoofden zijn ontworpen om huidirritatie zoveel mogelijk te voorkomen en bewegen en glijden in vier richtingen. Hierdoor is optimaal huidcontact mogelijk, zelfs op moeilijk te bereiken plekken, en geniet u van een comfortabele scheerervaring.
4.1
van 5
19
Reviews & awards
Kreeke
19/06/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Compact, licht en perfect voor onderweg
Ideaal voor op vakantie, waarvoor ik hem heb aangeschaft. Door het compacte formaat is dit een superfijn apparaatje om mee te nemen. Wat meteen opvalt, is hoe prettig hij in de hand ligt en dat hij niet al te zwaar aanvoelt. Het aan- en uitzetten was in het begin even wennen, omdat het niet met drukknoppen werkt maar met een lichte aanraking en veegbeweging, een soort touch- en swipebediening. Eenmaal gewend werkt dat eigenlijk prima. Het scheert mooi glad en je hoeft er niet hard op de huid te drukken. Ook nat scheren is mogelijk en schoonmaken gaat echt heel makkelijk. De bijgeleverde neustrimmer werkt verrassend goed en het wisselen van het opzetstuk gaat zonder gedoe. Daarnaast wordt hij geleverd met een luxe beschermhoes die degelijk aanvoelt en magnetisch sluit. Ook het afdekkapje klikt stevig vast dankzij de magnetische sluiting, waardoor het niet zomaar loskomt. Het grootste pluspunt vind ik het snelladen, in slechts 5 minuten heeft het apparaat genoeg acculading voor een scheerbeurt. Handig als ik hem even vergeten ben op te laden.
Voordelen
Fijn compact formaat ideaal voor op reis, ligt prettig in de hand, gemakkelijk schoon te maken, luxe accessoires, handige snellaadfunctie
Nadelen
Geen fysieke knoppen, touch- en swipebediening is even wennen maar werkt prettig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-01
VinnieE
11/06/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Een heel handig apparaat!
Een heel handig scheerapparaat wat makkelijk is om mee te nemen op reis! Hij heeft een fijn formaat waardoor je hem makkelijk in je handbagage meeneemt. De reisetui zorgt ervoor dat hij beschermt is. Verder scheert hij erg glad en ligt het apparaat makkelijk in de hand. De neusharentrimmer is handig, maar voor mij niet iets wat je altijd meeneemt. Blij met het apparaat!
Voordelen
Handig formaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-10
88gerwin
06/06/2026
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijn compact scheerapparaat.
Ik heb dit scheerapparaat gekocht als extra apparaat voor vakanties en korte trips. Daar is het perfect voor. Door het compacte formaat neemt het nauwelijks ruimte in beslag in je toilettas of koffer. Ondanks dat het klein is, scheert het verrassend prettig en werkt het snel voor een frisse en verzorgde uitstraling. De bediening is eenvoudig en het apparaat voelt degelijk aan. Ook fijn dat er een reisetui wordt meegeleverd, zodat alles netjes bij elkaar blijft. Voor wie een praktisch, licht en gebruiksvriendelijk scheerapparaat zoekt voor op reis, is dit zeker een aanrader.
Voordelen
Compact, comfortabel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-05-28
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-05-28
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
bij een dagelijkse scheerbeurt van 2,5 minuut