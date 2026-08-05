ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort
  • Perfect glad resultaat en huidcomfort

i9000Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

X9001/30

4.4
| (756) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Perfect glad resultaat en huidcomfort
Philips i9000 zorgt voor een glad resultaat op huidniveau met het Triple Action Lift & Cut-scheersysteem en 360° Flexing compacte koppen, zelfs op moeilijk te scheren plekjes. Aangestuurd door AI meet en wijzigt SkinIQ de bewegingen voor ultiem comfort en precisie.
Bekijk alle voordelen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Accessoires toevoegen

Alles bekijken

Dit product

i9000 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

i9000
Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

259,99 €

  • SH91

    SH91
    Vervangende scheerhoofden

    53,99 €

€ 259,99

€ 259,99

met SkinIQ-technologie

Perfect glad resultaat en huidcomfort

  • Triple Action Lift&Cut-technologie

  • Dual SteelPrecision-mesjes

  • 360° draaibaar precisiescheerhoofd

  • Power Adapt-sensor

  • 5 jaar garantie***

Een glad scheerresultaat tot op 0,00 mm van de huid

Een glad scheerresultaat tot op 0,00 mm van de huid

Ervaar een extra gladde scheerbeurt dankzij het Triple Action Lift & Cut-systeem, waardoor haartjes worden opgetild voordat ze worden afgeschoren.

Heel precies, zelfs op de moeilijkst te scheren plekjes

Heel precies, zelfs op de moeilijkst te scheren plekjes

Volledig flexibele en kleinere, compacte koppen met patronen die de huid gladtrekken, passen zich dynamisch aan elke curve van het gezicht aan. Voor constant huidcontact met 20% meer precisie* om die moeilijke haartjes in de nek en onder de neus ook mee te nemen. Overal even precies.

Efficiënt bij elke beweging

Efficiënt bij elke beweging

Precisie bij elke beweging, met 7 miljoen scheerbewegingen per minuut. Voor een ultiem gladde scheerbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

756

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

05/08/2026

België

België

Geverifieerde koper

Philips shaving macine I9000

Super smooth shaving machine,made a mistake by cleaning the knives with a brush.in this way bending the knives.so only clean it with water or the cleaning products.for me it is smooter than ordinary knives.

Deze review is gemaakt voor i9000 X9000/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-07-08

Deze review is gemaakt voor i9000 X9000/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-07-08

30/07/2026

België

België

Geverifieerde koper

Glad scheren

Verder aanrader Een goed apart Doet wat belooft practice in onderhoud voor jong en oud

Voordelen

Gemakelijk onderhoud

Nadelen

Een beertje specificer het uit voor van de spoeling de hoe veelheid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 X9000/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-05-22

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 X9000/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-05-22

25/02/2026

België

België

Geverifieerde koper

philips scheertoestel

prachtig toestel ik scheer mij perfect oplaadtijd ok

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. vergeleken met voorganger

  2. vergeleken met coating zonder parels

  3. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop

  4. vergeleken met water in cartridge