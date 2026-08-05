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Scheer glad tot op de huid
Ervaar een glad en comfortabel scheerresultaat tot op 0,00 mm van de huid met de Philips Shaver i9000. De beschermende SkinGlide-coating op de scheerkop vermindert huidirritatie, voor een comfortabel en glad resultaat. Dankzij de compactere en flexibele scheerkop scheer je ook glad op lastig bereikbare plekken zoals onder de neus en in de hals. De Power Adapt-sensor, die de haardichtheid 500x per seconde leest en de snelheid van het scheren hierop aanpast, zorgt voor een efficiënte en makkelijke scheerbeurt.
Dit product
i9000
Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
349,99 €
SH91
Vervangende scheerhoofden
53,99 €
€ 349,99
€ 349,99
Triple Action Lift&Cut-technologie
Dual SteelPrecision-mesjes
360° flexibele precisiescheerkop
Power Adapt-sensor
5 jaar garantie***
Ervaar een extra gladde scheerbeurt dankzij het Triple Action Lift & Cut-systeem, waardoor haartjes worden opgetild voordat ze worden afgeschoren.
De nieuwe, compactere en flexibele scheerkop volgt de contouren van je gezicht met 20% meer precisie*, ook onder de neus en in de hals.
Precisie bij elke beweging, met 7 miljoen scheerbewegingen per minuut. Voor een ultiem gladde scheerbeurt.
4.4
van 5
791
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
YoelReuven
05/08/2026
België
Geverifieerde koper
Philips shaving macine I9000
Super smooth shaving machine,made a mistake by cleaning the knives with a brush.in this way bending the knives.so only clean it with water or the cleaning products.for me it is smooter than ordinary knives.
Deze review is gemaakt voor i9000 X9000/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-07-08
Deze review is gemaakt voor i9000 X9000/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-07-08
Vermote
30/07/2026
België
Geverifieerde koper
Glad scheren
Verder aanrader Een goed apart Doet wat belooft practice in onderhoud voor jong en oud
Voordelen
Gemakelijk onderhoud
Nadelen
Een beertje specificer het uit voor van de spoeling de hoe veelheid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 X9000/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-05-22
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 X9000/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-05-22
lefevere
25/02/2026
België
Geverifieerde koper
philips scheertoestel
prachtig toestel ik scheer mij perfect oplaadtijd ok
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-01-25
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Datum gebruik 2026-01-25
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
vs. vorig Philips S9000-model
vergeleken met coating zonder parels
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop
vergeleken met water in cartridge