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Dit product
i9000
Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
349,99 €
SH91
Vervangende scheerhoofden
53,99 €
€ 349,99
€ 349,99
Triple Action Lift & Cut-technologie
Dual SteelPrecision-mesjes
360° draaibaar precisiescheerhoofd
Pressure Guard-sensor
5 jaar garantie***
Ervaar een extra gladde scheerbeurt dankzij het Triple Action Lift & Cut-systeem, waardoor haartjes worden opgetild voordat ze worden afgeschoren.
Volledig flexibele en kleinere, compacte koppen met patronen die de huid gladtrekken, passen zich dynamisch aan elke curve van het gezicht aan. Voor constant huidcontact met 20% meer precisie* om die moeilijke haartjes in de nek en onder de neus ook mee te nemen. Overal even precies.
De 360° roterende Dual SteelPrecision-mesjes tillen haartjes op die in verschillende richtingen groeien. Met tot wel 7 miljoen snijbewegingen per minuut, voor efficiënt scheren van baarden van 1, 3 of zelfs 7 dagen.
4.4
van 5
756
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
YoelReuven
05/08/2026
België
Geverifieerde koper
Philips shaving macine I9000
Super smooth shaving machine,made a mistake by cleaning the knives with a brush.in this way bending the knives.so only clean it with water or the cleaning products.for me it is smooter than ordinary knives.
Deze review is gemaakt voor i9000 X9000/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-07-08
Deze review is gemaakt voor i9000 X9000/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-07-08
Vermote
30/07/2026
België
Geverifieerde koper
Glad scheren
Verder aanrader Een goed apart Doet wat belooft practice in onderhoud voor jong en oud
Voordelen
Gemakelijk onderhoud
Nadelen
Een beertje specificer het uit voor van de spoeling de hoe veelheid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 X9000/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-05-22
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 X9000/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-05-22
lefevere
25/02/2026
België
Geverifieerde koper
philips scheertoestel
prachtig toestel ik scheer mij perfect oplaadtijd ok
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
vergeleken met voorganger
vergeleken met coating zonder parels
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop
vergeleken met water in cartridge