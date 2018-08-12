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Niet meer leverbaar
V-Track Precision PRO-mesjes
ContourDetect-hoofden met 8 richtingen
Turbo+ modus
SmartClick-precisietrimmer
Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elk haartje voorzichtig in de beste positie bij stoppels van 3 dagen, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.
72 zelfslijpende mesjes. 151.000 trims per minuut. Nul haartjes blijven staan, ongeacht de groeirichting.
Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.
Prijzen
4.6
van 5
47
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Peteruitdesixties
12/08/2018
Nederland
Geverifieerde koper
Makkelijk en licht scheerapparaat
No nonsens simpel scheerapparaat, wat doet wat het doen moet. Scheert lekker glad, ligt makkelijk in de hand en je hoeft niet vaak te laden. Verder weegt hij bijna niks. Makkelijk schoon te maken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
ColonelD
15/12/2017
Nederland
Onderdeel van promotie
Product voldoet aan alle verwachtingen
Scheerapparaat voldoet aan alle verwachtingen. De dagelijkse scheerbeurt is verkort met een aantal minuten omdat dit type de baardharen in 1 keer scheert. Zelf op lastige plaatsen zoals de kaaklijn. Onder de kaaklijn heb ik een kruin zitten die veel scheerapparaten moeilijk weg scheren. Dit scheerapparaat pakt deze lastige haartjes gewoon mee. Ook het aantal ingegroeide haren in de baard is afgenomen na gebruik van dit scheerapparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Branko33
10/12/2017
Nederland
Onderdeel van promotie
Dit is een echte aanrader.
Met een scheerkop die in 8 richtingen draait volgt het scheerapparaat de contouren van het gezicht perfect. Het scheerresultaat is uitstekend. De Turbo+ modus geeft nog extra vermogen waar nodig. De mogelijkheid om zowel nat als droog te kunnen scheren is prettig. Zeker wanneer je door tijdgebrek douchen en scheren moet combineren. Het scheerresultaat bij nat scheren is zelfs nog beter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW6700/14 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Scheert 30% gladder met minder bewegingen - in vergelijking met de Philips-voorganger
Scheert tot 20% meer haar af - in vergelijking met de Philips-voorganger
20% meer vermogen - in vergelijking met niet gebruiken van Turbo+-modus