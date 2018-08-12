De Philips SW6700/14 nu vier weken in gebruik en ben erg tevreden over. Ben wel iets bevooroordeeld daar ik een grote Star Wars fan ben. Om te beginnen komt de Philips mooi verpakt met een duidelijke handleiding. In de verpakking Het scheerapparaat, de trimmer, de oplader en een stevige reis etui. De uitvoering vind ik geweldig in dit thema. Het Star Wars thema is ook doorgetrokken in de indicatie leds. Wat ik vooral fijn vind is dat er voor een matte in plaats van een glanzende uitvoering is gekozen. Hierdoor zie vinger afdrukken en krasjes wat minder. Opladen gaat snel, na 60 minuten laden was het apparaat opgeladen. Na vier weken gebruik met een gemiddelde gebruiksduur van 3 minuten per dag is de batterij nog niet voor de helft leeg. Dit zal zeker te maken hebben met de gebruikte Li ion batterij. Door de uitsparingen aan de zijkant van het apparaat ligt het apparaat fijn in de hand en geeft het, het gevoel dat je volledige controle heb tijdens het scheren. De V-track pro scheerkop glijdt soepel over de huid en heeft geen problemen met wat langere stoppels. Heb het apparaat de eerste keer droog gebruikt met een super glad scheerresultaat. Normaal gebruik ik altijd scheergel en spoel ik om de zoveel bewegingen schoon. Ook dit is geen probleem voor dit apparaat en ik heb het idee dat de scheerkop niet zo snel volloopt als bij mijn oude apparaat. Het nut van de turbo functie begrijp ik niet helemaal, maar past wel helemaal in het Star Wars thema. Tijdens het scheren is het apparaat zeer stil wat ik persoonlijk erg fijn vind. Schoonmaken gaat net zoals met elke andere Philips die te gebruiken is om nat te scheren, scheer kop open maken en afspoelen onder stromend water. Heel erg gemakkelijk. Al met al een fijn scheerapparaat wat zowel droog al nat te gebruiken is met grote accu capaciteit voor dagen lang scheerplezier.