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V-Track Precision PRO-mesjes
ContourDetect-hoofden met 8 richtingen
Persoonlijke comfort-instellingen
SmartClick-precisietrimmer
Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elk haartje voorzichtig in de beste positie bij stoppels van 3 dagen, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.
72 zelfslijpende mesjes. 151.000 trims per minuut. Nul haartjes blijven staan, ongeacht de groeirichting.
Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.
Prijzen
4.4
van 5
2091
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Mister57
31/10/2021
België
Geverifieerde koper
fantastisch
super snel glad geschoren en dit voor heel de dag, enorm tevreden over het scheer resultaat
Voordelen
- gemakkelijk in gebruik - goed geschoren in korte tijdsspanne - langere tijd gladgeschoren - een zware baard enorm geschikt
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Vegevama
11/09/2021
België
Geverifieerde koper
Mijn sterke baard nu gladgeschoren
Grondiger scheerbeurt dan mijn vorig scheerapparaat die ook een 9000 serie was
Voordelen
Diepere scheerbeurt, gemakkelijk met het wisselen van de snelheden
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
John G
28/08/2021
België
Geverifieerde koper
Precisie en tevredenheid gewaarborgd
Mijn Philips Shaver Serie 9000 is nog precieser dan mijn vorige Philips Shaver. En superhandig met de accessoires.
Voordelen
Licht van gewicht, ligt bijzonder goed in de hand, straalt kwaliteit en degelijkheid uit. En bovenal absoluut tevreden met het scheerresultaat.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Scheert 30% gladder met minder bewegingen - in vergelijking met de Philips-voorganger
Scheert tot 20% meer haar af - in vergelijking met de Philips-voorganger