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Arrêté
Système de lames V-Track PRO
Têtes ContourDetect 8 directions
Système SmartClean Plus
Accessoire tondeuse barbe SmartClick
Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale des barbes de 1 à 3 jours, même s'ils sont couchés et de différentes longueurs. Elles coupent 30 % plus près* en moins de passages, pour une peau préservée.
Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.
Faites votre choix entre trois modes, pour un rasage personnalisé : Sensible pour un rasage en douceur mais impeccable ; Normal pour un rasage impeccable au quotidien ; Rapide pour un rasage plus rapide qui vous fera gagner du temps.
Récompenses
4.4
sur 6
2091
Avis
88%
recommandent ce produit
BBernard
24/03/2022
België
Acheteur vérifié
Excellent produit
Produit conforme aux attentes, fiable, performant et pratique à l'utilisation. Petite faiblesse au niveau de la pièce supportant les trois têtes de rasage, mais excellent SAV
Avantages
Fiabilité, peut être utilisé sous la douche, système de nettoyage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Den dide
25/08/2021
België
Acheteur vérifié
très bon produit et facile a l'emploi
bonne autonomie de la batterie et bon système de nettoyage de la tête de rasage
Avantages
Livraison rapide du site Philips
Contre
Meilleur prix chez Cool Blue pour le même produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Jlda
13/02/2021
België
Acheteur vérifié
Produit d'excellentes qualités
Pas besoin de repasser 72 fois à la même place pour être rasé à la perfection
Avantages
Rasage excellent
Contre
Néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9721/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9721/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus par rapport aux modèles SensoTouch