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Arrêté
Lames V-Track Precision PRO
Têtes ContourDetect 8 directions
Mode Turbo+
Tondeuse de précision SmartClick
Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils de votre barbe de 3 jours idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, pour une peau préservée.
72 lames auto-affûtées. 151 000 mouvements par minute. Suppression totale des poils, quel que soit leur sens de pousse.
Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Teseo73
08/07/2019
España
Excelente máquina.
Excelente, tanto en seco como con bálsamo. no la he probado aún en la ducha. Al recibirla sorprende favorablemente su pequeño tamaño, pensaba que sería más grande. Yo ya era usuario de afeitadora Philips y aún así, el primer afeitado no me resultó agradable; sensación que desapareció al tercer afeitado. Me decidí por este modelo buscando por el precio que estaba dispuesto a gastar, pero eché de menos una lista comparativa de modelos. Quizás hubiera pagado menos por otro modelo o más por alguna característica que me interesara. También echo de menos un base de carga que sí tenía mi anterior modelo. Sobre todo en este modelo "bonito", no solo serviría de carga sino también de exposición. Por no hablar de que en vertical ocupa menos espacio. También la he probado para mi abdomen y va fantástica. La duración de la batería es eterna.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver
hamburgerwil
28/03/2019
Nederland
Fijn scheerapparaat
Ik heb het apparaat nu 4 weken en het bevalt zeer goed. Batterij gaat ruim 3 weken mee alvorens op te laden, heeft geen problemen met het scheren van een baard die al 2 of 3 dagen staat (en ik heb zware baard groei). Het is net of het een 1 daags baardje is. Scheert heel fijn. Ik raad het apparaat aan
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
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Rase 30 % plus près et en moins de passages que le modèle Philips précédent
Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus que le modèle Philips précédent
20 % de puissance en plus - par rapport à une utilisation sans mode Turbo+
Moins de tiraillements sur les barbes de 3 jours qu'avec le précédent modèle Philips