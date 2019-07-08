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Arrêté

Star Wars special editionRasoir électrique 100 % étanche

SW6710/15

5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
Un rasage de près puissant et confortable
Coupez vos poils longs avec V-Track Pro. Nos lames V-Track Pro coupent les poils en minimisant les tiraillements, même sur une barbe de 3 jours.*
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Un rasage éclair avec V-Track Pro !

Un rasage de près puissant et confortable

  • Lames V-Track Precision PRO

  • Têtes ContourDetect 8 directions

  • Mode Turbo+

  • Tondeuse de précision SmartClick

V-Track Precision PRO, pour notre meilleur rasage sur une barbe de 3 jours

V-Track Precision PRO, pour notre meilleur rasage sur une barbe de 3 jours

Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils de votre barbe de 3 jours idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, pour une peau préservée.

Les 72 lames rotatives attrapent les poils et les coupent quel que soit leur angle

Les 72 lames rotatives attrapent les poils et les coupent quel que soit leur angle

72 lames auto-affûtées. 151 000 mouvements par minute. Suppression totale des poils, quel que soit leur sens de pousse.

Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable

Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable

Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.

Spécificités Techniques

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Avis

100%

recommandent ce produit

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08/07/2019

España

España

Excelente máquina.

Excelente, tanto en seco como con bálsamo. no la he probado aún en la ducha. Al recibirla sorprende favorablemente su pequeño tamaño, pensaba que sería más grande. Yo ya era usuario de afeitadora Philips y aún así, el primer afeitado no me resultó agradable; sensación que desapareció al tercer afeitado. Me decidí por este modelo buscando por el precio que estaba dispuesto a gastar, pero eché de menos una lista comparativa de modelos. Quizás hubiera pagado menos por otro modelo o más por alguna característica que me interesara. También echo de menos un base de carga que sí tenía mi anterior modelo. Sobre todo en este modelo "bonito", no solo serviría de carga sino también de exposición. Por no hablar de que en vertical ocupa menos espacio. También la he probado para mi abdomen y va fantástica. La duración de la batería es eterna.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver

28/03/2019

Nederland

Nederland

Fijn scheerapparaat

Ik heb het apparaat nu 4 weken en het bevalt zeer goed. Batterij gaat ruim 3 weken mee alvorens op te laden, heeft geen problemen met het scheren van een baard die al 2 of 3 dagen staat (en ik heb zware baard groei). Het is net of het een 1 daags baardje is. Scheert heel fijn. Ik raad het apparaat aan

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Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 SW6710/15 Wet and dry electric shaver

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  1. Rase 30 % plus près et en moins de passages que le modèle Philips précédent

  2. Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus que le modèle Philips précédent

  3. 20 % de puissance en plus - par rapport à une utilisation sans mode Turbo+

  4. Moins de tiraillements sur les barbes de 3 jours qu'avec le précédent modèle Philips