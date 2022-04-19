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Star Wars special edition Rasoir électrique 100 % étanche
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Manuel d’utilisation
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Que signifient les symboles sur mon rasoir Philips ?
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Quelle mousse/quel gel utiliser avec mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Comment retirer la tête de rasage de mon rasoir Philips ?
ShaverTondeuse de précision
Capot de protection
SH91Têtes de rasage de rechange
Shaver Pochette
Anneau de verrouillage pour tête de rasage
Mon rasoir Philips ne se charge pas.
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips
J'ai des problèmes de peau après avoir utilisé mon rasoir Philips
Je n'obtiens pas de bons résultats avec mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips est très bruyant
Mon rasoir Philips ne fonctionne pas