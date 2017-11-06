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Arrêté
Contour des yeux
Tête intelligente
L'embout spécial contour des yeux est constitué d'un matériau frais spécial et d'un revêtement en céramique haut de gamme. Ses résultats sont immédiats : il rafraîchit la peau sous les yeux en quelques secondes, pour donner aux yeux fatigués une sensation de fraîcheur.
Grâce au matériau lisse et au programme doux DualMotion, la tête spéciale contour des yeux offre un massage léger qui respecte la peau fine et délicate autour des yeux.
Le programme personnalisé Double Action spécial contour des yeux produit 120 nano-vibrations par seconde, pour un massage doux, agréable et rafraîchissant autour des yeux. Il est spécialement conçu pour respecter la peau fine et délicate autour des yeux. Le programme spécial contour des yeux ne dure que 30 secondes, et peut donc être facilement intégré à votre rituel du matin !
4.6
sur 6
94
Avis
97%
recommandent ce produit
Nanabou137
06/11/2017
France
Parfaite
J'ai la peau très fragile et j'avais peur que cette brosse soit encore trop abrasive, en fait non, elle est douce et n'abîme pas la peau. Elle fait des merveilles, ma peau est plus lumineuse et douce. A choisir les yeux fermés. Merci Philips
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible
Christie
19/07/2017
France
Acheteur vérifié
Super produit
On ne s'est jamais vraiment lavé le visage tant que l'on a pas essayé VisaPure. J'ai une peau compliquée en termes d'imperfections, de pores dilatée... Et se produit me convient très bien. Seul bémol, on vous offre une brosse supplémentaire mais on ne la choisit pas. De ce fait, celle qu'on m'a envoyée n'étant pas adaptée à mon type de peau, elle est inutilisable pour moi.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés
CELLAS
06/03/2017
France
RESPECT DE LA PEAU ET PERFORMANCE
J'ai eu le plaisir de recevoir ce produit en cadeau à Noël et après 2 mois d'utilisation j'ai assez de recul pour déposer mon avis. La brosse est très agréable à utiliser et respecte absolument la peau. La brosse nettoyante est très efficace pour un nettoyage en profondeur aussi bien pour le démaquillage. Je la combine avec l'embout rotatif pour les massages du visage qui est extrêmement agréable et qui détend absolument. L'appareil a une très bonne autonomie et se charge rapidement. Je recommande vivement ce produit et je remercie Philips de m'avoir envoyé une brosse complémentaire à la suite de cet achat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible