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  • Ravive les yeux fatigués
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Arrêté

Tête pour VisaPure Advanced

SC6040/00

4.6
| (94) Avis | 97% recommandent ce produit
Ravive les yeux fatigués
La tête spéciale contour des yeux apporte une sensation de fraîcheur aux yeux fatigués le matin. Grâce à son matériau frais haut de gamme et à son programme personnalisé DualMotion, elle offre un massage doux et agréable. Profitez de 30 secondes de fraîcheur pour démarrer la journée en beauté !
Voir tous les avantages

Une sensation de fraîcheur pour les yeux fatigués

Ravive les yeux fatigués

  • Contour des yeux

  • Tête intelligente

Une sensation de fraîcheur le matin pour les yeux fatigués

L'embout spécial contour des yeux est constitué d'un matériau frais spécial et d'un revêtement en céramique haut de gamme. Ses résultats sont immédiats : il rafraîchit la peau sous les yeux en quelques secondes, pour donner aux yeux fatigués une sensation de fraîcheur.

Respecte la peau fine et délicate autour des yeux

Grâce au matériau lisse et au programme doux DualMotion, la tête spéciale contour des yeux offre un massage léger qui respecte la peau fine et délicate autour des yeux.

Programme de massage tout en douceur avec 120 nano-vibrations par seconde

Programme de massage tout en douceur avec 120 nano-vibrations par seconde

Le programme personnalisé Double Action spécial contour des yeux produit 120 nano-vibrations par seconde, pour un massage doux, agréable et rafraîchissant autour des yeux. Il est spécialement conçu pour respecter la peau fine et délicate autour des yeux. Le programme spécial contour des yeux ne dure que 30 secondes, et peut donc être facilement intégré à votre rituel du matin !

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.6

sur 6

94

Avis

97%

recommandent ce produit

2

06/11/2017

France

France

Parfaite

J'ai la peau très fragile et j'avais peur que cette brosse soit encore trop abrasive, en fait non, elle est douce et n'abîme pas la peau. Elle fait des merveilles, ma peau est plus lumineuse et douce. A choisir les yeux fermés. Merci Philips

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible

19/07/2017

France

France

Acheteur vérifié

Super produit

On ne s'est jamais vraiment lavé le visage tant que l'on a pas essayé VisaPure. J'ai une peau compliquée en termes d'imperfections, de pores dilatée... Et se produit me convient très bien. Seul bémol, on vous offre une brosse supplémentaire mais on ne la choisit pas. De ce fait, celle qu'on m'a envoyée n'étant pas adaptée à mon type de peau, elle est inutilisable pour moi.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés

06/03/2017

France

France

RESPECT DE LA PEAU ET PERFORMANCE

J'ai eu le plaisir de recevoir ce produit en cadeau à Noël et après 2 mois d'utilisation j'ai assez de recul pour déposer mon avis. La brosse est très agréable à utiliser et respecte absolument la peau. La brosse nettoyante est très efficace pour un nettoyage en profondeur aussi bien pour le démaquillage. Je la combine avec l'embout rotatif pour les massages du visage qui est extrêmement agréable et qui détend absolument. L'appareil a une très bonne autonomie et se charge rapidement. Je recommande vivement ce produit et je remercie Philips de m'avoir envoyé une brosse complémentaire à la suite de cet achat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible

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