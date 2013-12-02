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  • Verfrist vermoeide ogen
  • Verfrist vermoeide ogen
  • Verfrist vermoeide ogen
  • Verfrist vermoeide ogen

Niet meer leverbaar

Accessoireopzetkop voor VisaPure Advanced

SC6040/00

4.6
| (94) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Verfrist vermoeide ogen
Het opzetstuk voor frisse ogen geeft vermoeide ogen 's ochtends een verfrissende boost. Het hoogwaardige koele materiaal en aangepaste DualMotion-programma leveren een zachte, comfortabele massage. Geniet 30 seconden lang van de frisheid, waarna u klaar bent om de dag te beginnen!
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Een frisse boost voor vermoeide ogen

Verfrist vermoeide ogen

  • Frisse ogen

  • Intelligente opzetkop

Een frisse ochtendboost voor vermoeide ogen

De opzetkop voor frisse ogen is gemaakt van een speciaal, koel materiaal, met een hoogwaardige keramische buitenlaag. Hij geeft onmiddellijk resultaat, omdat de huid onder de ogen binnen enkele seconden afkoelt, waardoor vermoeide ogen een frisse boost krijgen.

Zacht voor de dunne, fijne huid rond de ogen

Dankzij het gladde materiaal en het zachte programma van DualMotion, zorgt het opzetstuk voor frisse ogen voor een zachte massage die rekening houdt met de dunne en kwetsbare huid rond de ogen.

Zacht massageprogramma met 120 nanotrillingen per seconde

Zacht massageprogramma met 120 nanotrillingen per seconde

Het aangepaste DualMotion-programma voor frisse ogen produceert 120 nanotrillingen per seconde, voor een zachte, comfortabele en verfrissende massage rond de ogen. Het is speciaal ontworpen zodat het mild is voor de dunne en fijne huid rond de ogen. Het programma voor frisse ogen is een kort programma van maar 30 seconden, dus u kunt het snel uitvoeren tijdens uw dagelijkse ochtendritueel!

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

94

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

2

02/12/2013

België

België

er gaat niets boven dit ontsminkingsysteem. Handig, snel en grondig. Ik kan het enkel maar aanbevelen en de prijs ligt goed.

Een aanrader. Price/quality level is excellent. Excellent return on investment. In a minimum of time cleaning is accomplished.

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

17/12/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfect

Perfect voor de gevoelige huid. Ik kies altijd dit borsteltje omdat t zo goed bevalt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid

07/01/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.

Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

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