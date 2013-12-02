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Niet meer leverbaar
Frisse ogen
Intelligente opzetkop
De opzetkop voor frisse ogen is gemaakt van een speciaal, koel materiaal, met een hoogwaardige keramische buitenlaag. Hij geeft onmiddellijk resultaat, omdat de huid onder de ogen binnen enkele seconden afkoelt, waardoor vermoeide ogen een frisse boost krijgen.
Dankzij het gladde materiaal en het zachte programma van DualMotion, zorgt het opzetstuk voor frisse ogen voor een zachte massage die rekening houdt met de dunne en kwetsbare huid rond de ogen.
Het aangepaste DualMotion-programma voor frisse ogen produceert 120 nanotrillingen per seconde, voor een zachte, comfortabele en verfrissende massage rond de ogen. Het is speciaal ontworpen zodat het mild is voor de dunne en fijne huid rond de ogen. Het programma voor frisse ogen is een kort programma van maar 30 seconden, dus u kunt het snel uitvoeren tijdens uw dagelijkse ochtendritueel!
4.6
van 5
94
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Joyke
02/12/2013
België
er gaat niets boven dit ontsminkingsysteem. Handig, snel en grondig. Ik kan het enkel maar aanbevelen en de prijs ligt goed.
Een aanrader. Price/quality level is excellent. Excellent return on investment. In a minimum of time cleaning is accomplished.
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Wordsofflowers
17/12/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect
Perfect voor de gevoelige huid. Ik kies altijd dit borsteltje omdat t zo goed bevalt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid
Gill1
07/01/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.
Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel