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AC3256/00
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La technologie VitaShield IPS innovante de Philips peut éliminer naturellement et efficacement les particules fines allant jusqu'à 20 nm et les gaz nocifs sur le long terme. La technologie haut de gamme Aerasense garantit un air plus sain, selon les mesures de PM 2,5 relevées en temps réel.
Que signifie l'indicateur PM2.5 sur mon purificateur d'air Philips ?
Que signifient les codes d'erreur ou les indicateurs sur mon purificateur d'air Philips ?
Comment/quand nettoyer/remplacer les filtres/le capteur ?
Qu'indiquent les voyants de mon purificateur Philips ?
Quels filtres utiliser avec mon purificateur d'air Philips ?
Dois-je réinitialiser mon purificateur ou humidificateur d'air Philips après avoir remplacé ou nettoyé un filtre ?
Puis-je laver les filtres/le préfiltre du purificateur d'air Philips ?
Mon purificateur d'air Philips ne s'allume pas
Les fonctions de mon purificateur d'air Philips ne s'activent pas
Le flux d'air du purificateur d'air Philips est faible/le voyant n'est pas bleu
L'anneau lumineux du purificateur d'air Philips ne change pas de couleur
Mon purificateur d'air Philips est trop bruyant
Un voyant s'allume ou clignote sur mon purificateur d'air Philips.
Mon purificateur d'air Philips n'élimine pas correctement les odeurs
Mon purificateur d'air Philips ne fonctionne pas
Mon purificateur d'air Philips fait un bruit inhabituel
Mon purificateur Philips dégage une odeur désagréable
L'alerte de remplacement du filtre du purificateur d'air Philips ne disparait pas