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La technologie VitaShield IPS innovante de Philips peut éliminer naturellement et efficacement les particules fines allant jusqu'à 20 nm et les gaz nocifs sur le long terme. La technologie haut de gamme Aerasense garantit un air plus sain, selon les mesures de PM 2,5 relevées en temps réel.

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  • 21 May 2026

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