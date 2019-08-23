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Niet meer leverbaar
Altijd gezondere lucht
De innovatieve Philips VitaShield IPS-technologie verwijdert op lange termijn op een natuurlijke manier fijne deeltjes tot 20 nm en schadelijke gassen. Het toonaangevende Aerasense verzekert u van een gezondere lucht door realtime PM2,5-feedback.
Verwijdert 99,9% deeltjes van 3 nm
PM2,5-display
Tot 48 m²
Automatische modus en slaapmodus
VitaShield IPS met een aerodynamisch ontwerp en een extra dik NanoProtect Pro S3-filter zorgt voor extra schone lucht tot 400 m³/uur. Het filter verwijdert effectief deeltjes tot 20 nanometer* (meer dan 100 keer kleiner dan PM2,5), inclusief allergenen, bacteriën en bepaalde virussen. Ook wordt u hiermee beschermd tegen schadelijke gassen, zoals formaldehyde, tolueen en TVOS, met formaldehyde-CADR xxxm³/uur en TVOS-CADR xxxm³/uur
Het extra dikke NanoProtect Elite-filter is ontworpen voor een superieure zuiveringsefficiëntie en -levensduur tegen deeltjes in de lucht. Het geïntegreerde filter bestaat uit meerderen lagen en biedt alles-in-één 360-bescherming. Het steeds fijnere filter verwijdert effectief ultrafijne deeltjes tot 20 nm, meer dan 100x kleiner dan PM2,5, waaronder bacteriën en bepaalde virussen. Zuivering met hoge efficiëntie verwijdert 99,97% deeltjes*, dicht en dik filter voor 50%* langere levensduur.
De speciaal ontworpen gasmodus kan efficiënt schadelijke gassen verwijderen. Speciale gassensor en actieve koolstof vangen formaldehyde en zetten dit om in onschadelijke stoffen. Actieve koolstofporiën van nanoformaat vormen een absorptiegebied ter grote van 100 voetbalvelden*, voor uitstekende efficiëntie en levensduur voor de TVOS-zuivering
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4.7
van 5
42
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Grumpygrandad
23/08/2019
United Kingdom
Geverifieerde koper
Really impressed with this unit
I am really impressed with this Phillips air filter It is really easy to set up and just leave running I have it set up in my bedroom I tend to switch it on two hours before I go to bed and leave it on all night it is on the allergen setting mode You do not tend to notice it. it is very quiet but it does seem to be doing a good job if there is any pollutants such as perfume a sudden movement of dust it does Reve up and seems to clear the air we have noticed It feels a lot fresher in the mornings. I was surprised in just less than two weeks The pre-filter warning light came on so I checked the filter and was really surprise in how much contaminants they were on the filter And that is just the first of three filters so it just goes to show what we are breathing in on a regular basis so far I am very pleased with this unit and would definitely recommend it
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AC3256/60 Air Cleaner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AC3256/60 Air Cleaner
Whippet4
07/04/2019
United Kingdom
Best air purifier I have ever had
I have used over the past 12 years about 5 different air purifiers. One of them cost me 12 years ago about £300. Worked fairly well until one of my puppies destroyed the remote. There is no manual setting on this device, and it wasn't reacting enough to smoke pollution. Tried 4 other brands but none worked well enough. Finally decided to invest in this air purifier despite the quite high price. The air purifier is quite expensive but also the filters are quite expensive. But this really works. The air in my living room is so clean and dust is gathered in the first filter. As soon as the air purifier picks up any pollution, it kicks in and cleans the air quickly. Best buy for a long time. Can recommend it to anyone.
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Deze review is gemaakt voor AC3256/00 Air Cleaner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AC3256/00 Air Cleaner
step2000
21/07/2018
United Kingdom
Geverifieerde koper
Performance
works very quickly and efficiently to clean the air of impurities, especially cigarette smoke. It is quiet in operation. One advantage is the way it circulates the air. This is particularly beneficial during hot weather. I have it in my bedroom at night and it counter-reacts the humid air, making sleep easier. It has a pre-filter that collects dust and needs to be cleaned from time to time. This process is easy to perform. I am so pleased to have discovered and purchased this brilliant machine, assisted by "Which" who I consulted, and who classed it as a "Best Buy".
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AC3256/60 Air Cleaner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AC3256/60 Air Cleaner
voetbalgrootte: geactiveerd koolstofmedium, gemeten door een extern laboratorium, toont aan dat de grootte van de meeste poriën 1-2 nm is, en dat het AC-oppervlak van de actieve koolstof 400 m²/g is. Het totale actievekoolstofoppervlak van de filters ter grootte van 60 voetbalvelden is gebaseerd op de internationale standaardgrootte van voetbalvelden.
50% langere levensduur: vergelijkt het HEPA-filter uit de algemene gezondheidsserie van Philips en geactiveerd koolstofmateriaal, getest in 2015 door een extern laboratorium
Deeltjes- en formaldehyde-CADR en -CCM: getest door derden volgens GB/T 18801-2008
Getest door IUTA. Volgens een microbiologisch risicobeoordelingsrapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) uit 2008 zijn het virus dat vogelgriep veroorzaakt en de legionellabacterie, hepatitisvirussen en het SARS coronavirus groter dan 0,02 micron (0,00002 mm).